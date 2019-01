Jadwal Leg Pertama Babak 16 Besar Liga Champion 2018/2019, Liverpool vs Bayern Munchen Live RCTI

Jadwal Leg Pertama Babak 16 Besar Liga Champion 2018/2019, Liverpool vs Bayern Munchen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim 2018/2019 akan berlangsung mulai 12 Februari 2019 mendatang yang akan disiarkan langsung RCTI.

Dari hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, sejumlah big match tersaji.

Di babak 16 besar Liga Champions ada laga Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya (lihat daftar lengkap).

Leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan dimulai 12, 13 dan 19, 20 Februari 2019.

Baca: Live Streaming BWF & Jadwal Malaysia Masters 2019, Marcus/Kevin & Ahsan/Hendra Main

Baca: Jawaban KUA Terkait Kabar Rencana Pernikahan Sule dan Naomi Zaskia, Rizky Febian Katakan Ini

Baca: Mau ke Majelis Taklim, Mobil Guru Ngaji Perempuan Ini Ditembak Orang Misterius, Terdengar Ledakan

Baca: Satu Keluarga yang Dibunuh Dimakamkan di Satu Liang, Lili Ditemukan Setengah Telanjang

Sementara leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan dimulai 5, 6 dan 12,13 Maret 2019.

Pengundian babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss, Senin (17/12).

Drawing dilakukan oleh Luis Garcia, mantan gelandang yang turut membantu Liverpool juara Liga Champions 2005, dan pesepakbola internasional wanita Prancis, Laura Georges.

UEFA sendiri juga telah menerapkan aturan yang tidak memperbolehkan klub yang berasal dari grup sama saling berhadapan di babak 16 besar.

Selain itu, di babak 16 besar juga tidak diperbolehkan kedua tim dari liga yang sama saling bertemu.

Di babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, UEFA untuk pertama kali akan menggunakan aturan VAR (video assistant referee).