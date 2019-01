Kabar Duka, Robby Tumewu Meninggal Dunia, Terkenal di Lenong Rumpi, Pernah Jalani Operasi Otak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka dari dunia seni peran Indonesia, aktor Robby Tumewu meninggal dunia. Dia dikenal lewat Lenong Rumpi.

Duka sedang menyelimuti dunia seni peran Indonesia. Salah satu aktornya, Robby Tumewu, meninggal dunia dalam usia 65 tahun hari ini, Senin (14/1/2019).

Kabar duka itu disampaikan rekan mendiang Robby, presenter Becky Tumewu, melalui akun Instagram-nya, @becktum.

"Robby sakit sudah lama, sudah tidak usah diceritain lagi bagian sakitnya, dia telah pergi tadi dini hari, pukul 00.15, semua derita dan sakit penyakit sudah diangkat dari Robby," tulis Becky seperti dikutip Kompas.com, Senin pagi.

Sejak 2010 lalu, diketahui mendiang Robby yang dikenal lewat film Lenong Rumpi terkena stroke dan pernah menjalani operasi otak.

Bersamaan dengan ungkapan duka itu, Becky memajang fotonya dengan Robby yang duduk di kursi roda. Foto tersebut diambil pada 2013 lalu.

"Saya tidak pernah akan lupa dengan kebaikan Robby, senyum dan tawa yang selalu beliau bagikan pada orang di sekitarnya, komentar komentar dan cerita yang membuat kita semua tertawa, suasana selalu seru dan ceria saat ada Robby, syuting panjang pun tidak terasa," tulis Becky.

"Sekarang Robby sudah pergi, semua tinggal kenangan, tapi Bi, you’ll always be in my heart, you’ll always be in so many people’s hearts. Selamat Jalan sayang, Rest In Peace, Rest In Love, Until we meet again, someday (14/01/2019). #RIP #RobbyTumewu," tambahnya.

Menurut informasi yang beredar, jenazah Robby saat ini disemayamkan di rumah duka Oasis, Tangerang.

