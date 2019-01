Live MNCTV! Cara Live Streaming Man City vs Wolves, Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Manchester City vs Wolves di Liga Inggris pekan 22 dini hari ini, Selasa (15/1/2019).

Laga Manchester City (Man City) vs Wolverhampton (Wolves) disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNC TV. Live Streaming Man City vs Wolves juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Man City vs Wolves juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Man City vs Wolves live MNC TV dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 22 mulai Selasa 15 Januari 2019 pukul 02.30 Wib.

Laga Man City vs Wolves Live Bein Sports 1 bakal diselenggarakan di Etihad Stadium.

Jelang laga Man City vs Wolves, meski berjarak tujuh poin, Manchester City masih punya kesempatan untuk ganggu Liverpool yang kini berada di puncak dengan raihan 57 poin.

Sedangkan Wolves saat ini sedang berada dalam posisi berjuang menjauhi zona degradasi.

Wolves berada di posisi ke 11 dengan raihan 29 poin.

The Citizens tentu diunggulkan dalam laga ini.

Terlebih Manchester City telah berada di dalam trend positif.