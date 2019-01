Live TVRI! Link Live Streaming AS Roma vs Virtus Entella, Siaran Langsung Coppa Italia Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming TVRI AS Roma vs Virtus Entella dalam Coppa Italia yang akan berlangsung pada Selasa (15/1/2019) malam.

AS Roma vs Virtus Entella disiarkan langsung (live) TVRI Nasional.

Live streaming AS Roma vs Virtus Entella yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.30 WIB juga bisa disaksikan di sejumlah website layanan penyedia streaming.

AS Roma akan menjamu tim Serie C Virtus Entella di babak 16 besar Coppa Italia 2018/19.

AS Roma saat ini berada di posisi ke-6 dengan mengemas 30 point di klasemen Liga Italia Serie A.

Sedangkan Virtus Entella sukses mengemas 31 poin dan duduk di posisi ke-5 Liga Italia Serie C saat ini.

Laga AS Roma vs Virtus Entella bakal menjadi pertemuan pertama kedua tim.

Tim serigala Roma yang berada di kasta lebih tinggi tentu lebih diunggulkan dibandingkan Virtus Entella.

Berikut Head To Head AS Roma vs Entella :

Kedua tim belum pernah bertemu.

Lima Pertandingan Terakhir Roma :

13/12/18 ~ FC Viktoria Plzen 2 – 1 Roma

17/12/18 ~ Roma 3 – 2 Genoa

23/12/18 ~ Juventus 1 – 0 Roma

27/12/18 ~ Roma 3 – 1 Sassuolo

29/12/18 ~ Parma 0 – 2 Roma