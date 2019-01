Ramai Kehamilan Aura Kasih, DJ Katty Butterfly Pamer Foto Perut Buncit Tanda Hamil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ramai kehamilan Aura Kasih, DJ Katty Butterfly pamer foto perut buncit tanda sedang hamil.

Ya, setelah kabar Aura Kasih hamil yang menjadi sorotan netizen, kini gantian DJ Katty Butterfly bikin ramai karena foto kehamilannya.

DJ Katty Butterfly mengunggah potret kehamilannya melalui Instagram pada Minggu (13/1/2019).

Dalam foto tersebut, ia terlihat mengenakan baju kasual bercoka garis-garis biru putih.

Baca: Bocoran Pihak KUA Soal Kabar Pernikahan Sule, Benarkah Naomi Zaskia, Calon Ibu Rizky Febian?

Baca: Setelah Duet dengan Via Vallen, Rhoma Irama Ingin Dangdut Mendunia dan Ciptakan Lagu ke-1000

Baca: 7 Fakta Hubungan Irish Bella dan Ammar Zoni Sebelum Lamaran, Ibel Dapat Julukan Ratu Cinlok

DJ Butterfly tampak sumringah memamerkan perutnya yang sudah terlihat buncit.

"you are my everything

#thanksmyfamily #thanksfansdut," tulisnya dalam caption unggahan.

Postingan itu langsung diserbu ucapan selamat dari netizen.

"Wah katty ada debay nya ... almt mkn ny tmbh parah nih .... sehat trs bwt ndut n debay ny ...."

"sehat terus yah dutdit, ga sabar pingin lihat debay nya pasti cuteeee banget,"