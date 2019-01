Bupati HSS H Achmad Fikry Doakan Daha Utara Semakin Mandiri

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Syukuran hari jadi ke 68 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berlangsung meriah.



Kegiatan yang berlangsung pada Senin, (14/1), mengusung tema “Sehati sa Dahaan, Cinta dari Hulu ka Hilir” dihadiri Bupati HSS H Achmad Fikry dan Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad.



Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Daha Utara itu dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan bagi warga yang hadir.

Berbagai jenis makanan tradisional sampai berbagai lomba juga memeriahkan suasana kegiatan syukuran.

Dalam rangkaian hari jadi tersebut juga diserahkan bantuan GNOTA Kabupaten HSS (Foto Humas Pemkab HSS)



Dalam rangkaian hari jadi tersebut juga diserahkan bantuan GNOTA Kabupaten HSS, bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), paket sembako.



Termasuk sertifikat tanah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) lintas sektor untuk Desa Taluk Labak sebanyak 91 bidang, Desa Hamayung 39 bidang dan Desa Hamayung Utara 14 bidang.

Sampai peresmian Kantor Sekretariat PKK Kecamatan Daha Utara

Bupati HSS H Achmad Fikry pada kesempatan itu mendoakan Kecamatan Daha Utara semakin dewasa dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan. (Foto Humas Pemkab HSS)



Camat Daha Utara Lothvie Rahmani mengatakan bahwa puncak peringatan hari jadi Kecamatan Daha Utara mengadopsi visi misi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) HSS, yaitu Sehati plus Cinta HSS.



“Semoga dengan konsep ini Daha Utara lebih sejahtera, agamais dan produktif (Sehati) plus cerdas, inovatif, teknologis, dan agamais (Cinta) atau sehati plus cinta HSS untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat,” harapnya.



Bupati HSS H Achmad Fikry pada kesempatan itu mendoakan Kecamatan Daha Utara semakin dewasa dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan.



“Semoga dengan syukuran ini, Allah SWT akan terus memberikan nikmat lebih di masa mendatang,” katanya.



Pada usia ke-68 ini sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Daha Utara.

Sebagai hadiah hari jadi Kecamatan Daha Utara tahun 2019 ini Pemkab HSS akan kembali melakukan berbagai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga penyediakan sarana pendidikan.



Pembangunan infrastruktur dilakukan Pemkab HSS di tahun ini seperti peningkatan Jalan Tambangan-Baruh Jaya, peningkatan jembatan Sungai Mandala dan pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).



Sedangkan khusus di bidang pendidikan Pemkab HSS akan memberikan mobil sekolah bagi pelajar.



“Semoga pembangunan yang ada saat ini dan yang akan datang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Daha Utara,” harap Fikry. (AOL/*)