Curahan Hati Gisella Anastasia Lewat Lagu Perjalanan Berharga, Tentang Perceraian dan Gading Marten?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Curahan Hati Gisella Anastasia Melalui Lagu Perjalanan Berharga, Tentang Perceraian dan Gading Marten?

Rumah tangga Gisella Anastasia dan Gading Marten sudah tak bisa diambang peceraian.

Keduanya baik Gading Marten maupun Gisel pun sudah berpisah sambil menunggu proses perceraian diputus di pengadilan negeri.

Belum keluar vonis hakim, Gisel mengisi waktunya dengan berkarya dan meluncurkan single lagu terbaurnya.

Baca: Pengakuan Mengejutkan Hotman Paris Sudah Jadian dengan Chef Farah Quinn, Dijawab Farah Benar

Baca: Reaksi Tak Disangka Ibunda Naomi Zaskia Kala Perkenalan dengan Ayah Rizky Febian, Sule

Baca: Dian Sastro Singgung Gading Marten & Gisella Anastasia Besanan dengan Raffi Ahmad & Nagita Slavina

Baca: Sindiran Ayu Ting Ting pada Ivan Gunawan yang Plin Plan dalam Hal Cinta, Ruben Onsu Beraksi

Baca: Hilda Vitria Menciumi Wajah Kriss Hatta, Pacar Billy Syahputra Tampil Mesra dalam Postingan Video

Pada akun instagramnya @gise_la, Selasa (15/1/2019) Gisel mengunggah dan mempromokan single terbarunya berjudul Perjalanan Berharga.

“Out now.. single terbaru saya yg mungkin akan terdengar sedikit bercerita.. Permintaan maaf dari dalam hati yg paling dalam untuk semua.. Semoga bisa selalu hidup damai berdampingan kita semua..Let’s live this life..All the best for all of us:),” tulis Gisel.

Single terbaru Gisel berjudul Perjalanan Berharga itu seakan jadi ajang curahan hati (curhat) baginya, terkait perjalan hidupnya bersama aktor Gading Marten.

Dalam akun media sosial milik ibunda Gempita Nora Marten ini memutarkan penggalan lirik lagu barunya.

Gisella Anastasia menyampaikan bahwa cerita dalam lagunya ialah kisah rumah tangga bersama Gading Marten yang kini sedang berada tanduk.

Tak hanya itu saja, ia juga mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang terkejut atas kabar perceraian dengan Gading Marten.