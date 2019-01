Live Score Hasil Australia vs Suriah dan Palestina vs Yordania Piala Asia 2019 Live Foxsports

Jadwal Piala Asia 2019 Malam ini Suriah vs Australia dan Yordania vs Palestina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live score hasil Australia vs Suria dan Palestina vs Yordania di Piala Asia 2019 yang disiarkan langsung Foxsports Asia dapat diakses di akhir berita.

Pertandingan Timnas Australia vs Suria dan Palestina vs Yordania disiarkan langsung foxsports. Live streaming Australia vs Suria dan Palestina vs Yordania dapat diakses via streaming Fox Sports.

Pertandingan grup B piala Asia 2019 antara Australia vs Suria dan Palestina vs Yordania akan berlangsung pukul 20.30 Wib.

Laga Palestina vs Yordania akan dilangsungkan di Stadion Khalifa Bin Zayed Stadium, Al Ain.

Sedangkan pertandingan Australia vs Suriah akan dihelat di Khalifa bin Zayed Stadium, Al Ain.

Satu tim dari grup B yakni Yordania sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia AFC 2016.

Torehan ini dihasilkan dari dua kemenangan yang di raih pasukan Vital Borkelmans di babak penyisihan grup.

Yordania akan menghadapi tim yang berada di dasar klasemen grup B yakni Palestina pada laga pamungkas babak penyisihan grup.

Sementara Palestina dipastikan gugur dan tidak dapat melanjutkan langkahnya ke babak selanjutnya karena baru mengumpulkan satu poin.

Satu tiket tersisa ke babak 16 besar Piala Asia AFC 2019 dari grup B akan diperebutkan antara Suriah Vs Australia.