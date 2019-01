Parkir Terus Dibenahi, ini Arti Warna-warni di Area Parkir Q Mall, Ada Warna Pink untuk ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Bulan Desember 2018 tadi Q Mall Banjarbaru berulangtahun yang ke-6.

Sadar akan kondisi mal yang terus tumbuh dan berkembang, kondisi parkir dan kelancaran lalulintas sekitar juga jadi fokus untuk terus dipoles agar makin nyaman.

Sejumlah fasilitas bahkan tengah disiapkan untuk semakin menunjang kenyamanan parkir kendaraan dan kelancaran lalulintas jalan Ahmad Yani.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) sudah dikantongi.



Dari pantauan, parkir motor tersedia nyaman di gedung parkir khusus lima lantai.

Baca: Kondisi Terkini Titi Wati Wanita Berbobot 220 Kg di Palangkaraya, Dokter Bakal Operasi Hari Ini

Baca: Fakta-fakta Pengemis Miliarder Punya Harta Lebih dari Rp 1 Miliar, Simpanan di Bank 900 Juta

Baca: Sikap Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan Soal Kabar Keretakan Rumah Tangga yang Beredar

Baca: Reaksi Luna Maya Saat Chika Jessica Akui Perasaan pada Ariel NOAH, Melaney Ricardo Bersikap

Baca: Kemarahan Hotman Paris pada Pemilik Akun Ini, Ancam Bakal Bawa ke Proses Hukum

Bahkan untuk mobil tertata khusus, area parkir yang terawasi, petugas senantiasa mengarahkan, juga disiapkan kanal-kanal khusus yang diberi tanda warna untuk pengelompokkan parkir mobil.



Untuk cat warna biru misalnya, khusus untuk valet parkir Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, bahkan ada cat warna pink di area parkir mobil khusus untuk parkir pengemudi perempuan.

Lalu tanda cat hijau di area parkir untuk valet parkir mal.



Memang tak dapat dipungkiri, dari sisi kunjungan dan jumlah tenant di Q Mal terus bertambah jumlahnya.

Pun untuk kendaraan yang parkir.

Mau tidak mau parkir jadi konsen pihak Mal.



"No parkir No Bisnis No Income. Parkir dan kelancaran lalulintas itu penentu keberhasilan suatu Mal. Kita harus peduli dengan terus berkreasi dalam penataan," ucap General Manager Q Mall Banjarbaru Andi Indrawangsah kepada reporter banjarmasinpost.co.id.



Dibeberkan Andi, jika pada Oktober 2017 tadi saja jumlah tenant di Q Mal tercatat sudah 75 tenant.

Kemudian pada 2018, jumlah tenant sudah 95 lebih tenant.

"Pada 2019 ini target harus full capai, 99 persen," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)