Lagu Baru Gisella Anastasia untuk Gading Marten? Cek Firasat Mischa Chandrawinata Soal Gisel-Gading

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagu baru dirilis Gisella Anastasia. Apakah untuk Gading Marten? Sementara, Mischa Chandrawinata punya firasat soal hubungan Gisel dan Gading.

Gisella Anastasia meluncurkan lagu 'Perjalanan Berharga', Selasa (15/1/2019). Banyak yang menduga terkait perceraian dengan Gading Marten.

Rumah tangga Gisella Anastasia dan Gading Marten sudah tak bisa diambang peceraian. Keadaan ini diperparah dengan isu kedekatan dengan Mischa Chandrawinata.

Keduanya baik Gading Marten maupun Gisel pun sudah berpisah sambil menunggu proses perceraian diputus di pengadilan negeri.

Belum keluar vonis hakim, Gisel mengisi waktunya dengan berkarya dan meluncurkan single lagu terbaurnya.

Pada akun instagramnya @gise_la, Selasa (15/1/2019) Gisel mengunggah dan mempromokan single terbarunya berjudul Perjalanan Berharga.

“Out now.. single terbaru saya yg mungkin akan terdengar sedikit bercerita.. Permintaan maaf dari dalam hati yg paling dalam untuk semua.. Semoga bisa selalu hidup damai berdampingan kita semua..Let’s live this life..All the best for all of us:),” tulis Gisel.

Single terbaru Gisel berjudul Perjalanan Berharga itu seakan jadi ajang curahan hati (curhat) baginya, terkait perjalan hidupnya bersama aktor Gading Marten.

Dalam akun media sosial milik ibunda Gempita Nora Marten ini memutarkan penggalan lirik lagu barunya.

Gisella Anastasia menyampaikan bahwa cerita dalam lagunya ialah kisah rumah tangga bersama Gading Marten yang kini sedang berada tanduk.

Tak hanya itu saja, ia juga mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang terkejut atas kabar perceraian dengan Gading Marten.