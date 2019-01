Meghan dan Pangeran Harry Tak Hadir di Perayaan Ultah Kate Middleton, Benarkah Ada Ketegangan?

BANJARMASINPOST.CO.ID - The Duchess of Cambridge merayakan hari ulang tahun ke 37 dengan mengundang teman dekat di rumahnya yang berlokasi di Norfolk, Inggris.

Namun, Pangeran Harry dan Meghan Markle tak turut serta di hari bahagia itu.

Salah satu sumber mengatakan, ketidakhadiran Harry dan Meghan bukan karena adanya ketegangan di antara mereka.

Disebutkan, Pangeran William dan Kate Middleton hanya ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya.

Lagi pula memang, Pangeran Harry pun tidak selalu menghadiri perayaan ulang tahun keluarganya.

Kate dan William memiliki sekelompok teman dekat yang disebut 'Turnip Toffs'.

Kawan-kawan mereka berbasis di sekitar rumah Kate dan William yang berlokasi di Anmer Hall, di mana pasangan itu menghabiskan banyak waktu luangnya.

Baca: Transformasi Tubuh Indah Jennifer Lopez di #10yearschallenge Banjir Pujian, ini yang Ditampilkannya

Baca: Tawa Ifan Seventeen Setelah Kehilangan Dylan Sahara Akibat Tsunami Banten, Gilang Dirga Penyebabnya!

Baca: Ikut #10yearsChallenge, Bandingkan Foto Luna Maya Saat dengan Ariel Noah dan Putus dari Reino Barack

Baca: Ular Piton Sepanjang 6 Meter Ditangkap dengan Perut Buncit Habis Makan Ini, Warga Heboh!

Baca: Demam #10yearschallenge, Wajah Pedangdut Banjarmasin Ini Bikin Takjub

Kendati demikian, desas-desus mengenai ketegangan antara Pasangan Pangeran William-Kate Middleton dan Pangeran Harry-Meghan telah lama muncul.

Kabar itu mencuat bersamaan dengan pengumuman kepindahan The Duke dan The Duchess of Sussex dari Istana Kensington.

Namun, belum ada tanggapan dari Istana Kensington tentang kabar tersebut.