Menawan dan Awet Muda, Ramuan Sederhana ini Rahasia Bugar dan Cantik Victoria Beckham

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siapa tidak kenal Victoria Beckham? Mantan anggota grup pop Space Girls sekaligus istri pensiunan pesepakbola dunia David Beckham.

Selain menjadi ibu dari keempat anaknya, Victoria juga merupakan perancang busana dan pemilik rumah mode dengan brand VB (Victoria Beckham).

Victoria kini sudah memasuki usia 44 tahun, meskipun begitu, dia justru terlihat semakin bugar, menawan dan awet muda.

Melalui unggahan snapgram di akun Instagram miliknya @victoriabeckham, dia membagikan salah satu rahasia kulit cantik dan awet muda miliknya.

Victoria menulis, "Good morning. Hot water and lemon first thing! So good for your skin!"

Yang artinya, "Selamat pagi. Air panas (hangat) dan lemon pertama! Begitu bagus untuk kulitmu!"

Minum air lemon hangat di pagi hari, dengan kondisi perut yang masih kosong, memang baik untuk kesehatan.

Kedua bahan itu sangat sederhana, namun minuman ini memiliki kandungan antioksidan, vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh.

Cara membuatnya, cukup peras satu buah lemon, kemudian masukkan ke dalam segelas air hangat, aduk rata dan minum.

Dilansir dari Step to Health, selain bermanfaat untuk kecantikan kulit, minum air lemon hangat juga memiliki manfaat lain sebagai berikut:

