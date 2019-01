Nama Tim Valentino Rossi dan Maverick Vinales Berubah Jelang MotoGP 2019, Intip Identitas Barunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Tim Valentino Rossi dan Maverick Vinales Berubah MotoGP 2019'>Jelang MotoGP 2019, Intip Identitas Barunya

Awalnya Maverick Vinales memberikan bocoran livery tim Yamaha pabrikan MotoGP musim ini lewat postingan foto di Twitter @mvkoficial12.

Ternyata sebutan resmi tim Yamaha pabrikan di MotoGP musim ini yang digawangi Valentino Rossi dan Maverick Vinales sudah ada namanya.

Adalah Monster Energy Yamaha MotoGP dan hal itu seperti yang diinformasikan dari rilis resmi yang dilansir Yamaha Motor Co. Ltd. via laman Facebook akun milik Yamaha Factory Racing.

Dalam rilis resmi terkat pengumuman proyek Yamaha Motorsport di tahun ini.

Rilis itu yang menyebutkan konferensi pers introduksi proyek Yamaha Motorsport 2019.

Dijelaskan acara itu berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia, (5/2/2019) di mana Yamaha pabrikan turun di ajang WorldSBK, All Japan Road Race Championship, Asia Road Racing Championship.

Acara konferensi puncaknya adalah introduksi tim MotoGP, tim Yamaha pabrikan dan Satelit.

Tim Yamaha pabrikan mengusung nama Monster Energy Yamaha MotoGP.

Pembalap andalan Monster Energy Yamaha MotoGP adalah Valentino Rossi dan Maverick Vinales.

Sedangkan, tim Yamaha satelit mencomot nama Petronas Yamaha SRT.

Franco Morbidelli yang juga anak didik Valentino Rossi dan Fabio Quartararo jadi pembalap tim Yamaha satelit di musim ini.

Artikel ini tayang di MotorPlus.com