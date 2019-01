Rupiah Cenderung Menguat, Seperti Ini Transaksi di Money Changer Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama Januari 2019, Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar AS relatif menguat. Namun pada perdagangan Rabu (16/1/2019), Rupiah berada di level Rp 14.118 sedikit melemah dibanding sehari sebelumnya yang berada di level Rp 14.090 per dollar AS.

Kendati demikian, nampaknya tidak mempengaruhi perdagangan di tempat penukaran mata uang asing atau money changer secara signifikan.

Berdasarkan pantauan Banjarmasinpost.co.id, pertukaran uang di beberapa money changer di Banjarmasin relatif normal.

Di PT Riyal Valasindo Utama, di Jalan Mayjend Sutoyo S, Banjarmasin, transaksi penjualan atau pembelian dapat dikatakan stabil.

Customer Service PT Riyal Valasindo Utama, Retno mengatakan, tidak terdapat lonjakan transaksi walaupun selama sepekan ke belakang rupiah menguat.

"Untuk saat ini baik jual maupun beli relatif seimbang, karena masih suasana tahun baru juga. Kebanyakan yang melakukan transaksi, orang-orang yang memang membutuhkan sesuai keperluannya, jadi turun atau naiknya nilai tukar rupiah tidak terlalu berpengaruh," jelas Retno kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dikatakannya, untuk kurs jual dan beli sangat cepat perubahannya. Dan sebagian orang-orang yang bertransaksi tidak menunggu harga jual dan beli naik atau turun.

Menurutnya lagi, terkecuali pada sebagian orang yang memiliki tabungan dalam jumlah yang besar atau kolektor dollar, maka kemungkinan akan berpengaruh.

"Di Amerika sebenarnya sedang bergejolak, namun malah menjadi sentimen positif, yang mana nilai tukar rupiah malah menguat pada beberapa hari terakhir," tambah dia.

Kurs Rupiah terhadap mata uang USD untuk hari Rabu (16/1/2019), harga beli Rp 13.900 dan jual Rp 14.100, sedangkan Dollar Singapura harga beli Rp 10.350 dan jual Rp 10.550.