Daftar Promo Mobil Awal Tahun di Banjarmasin, Mulai Ertiga, CRV, Hingga Honda BRV

Awal Tahun, Diler Mobil di Banjarmasin Kembali Gencarkan Promo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejumlah diler mobil di Banjarmasin kembali menggencarkan promo di awal tahun, setelah sebelumnya di akhir tahun bertaburan promo menarik.

Promo yang ditawarkan yakni pemangkasan Down Payment (DP) hingga nol persen, cicilan ringan, hingga cashback mencapai ratusan juta rupiah.

Regional Manager Mitra Suzuki Kalimantan Selatan (Kalsel), Doddy Sancoko mengatakan, pihaknya masih memberikan tawaran menarik pada unik All New Ertiga.

"Untuk promo yang terbaru masih di unit All New Ertiga dengan program DP 20%, angsuran mulai 1,9 juta per bulan, serta promo DP ringan untuk unit Pick Up," papar dia kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selama Januari, diungkapkannya Mitra Suzuki mengalami sedikit peningkatan permintaan konsumen untuk unit komersil dan passenger, yang mana masih dalam rangkaian promo cuci gudang stock unit NIK 2018 lalu.

Selain itu, Doddy menambahkan, Mitra Suzuki memiliki all varian unit test drive sesuai dengan kebutuhan customer. Layanan tes drive dapat dilakukan di tempat yang diinginkan customer misalnya di rumah dan kantor.

"Selain promo DP All New Ertiga sekitar 20 juta-an, ada pula Ignis dengan DP sekitar Rp 12 jutaan dan Futura denga DP Rp 10 juta. Untuk price list resmi kami masih belum release, karena menunggu penyesuaian kenaikan pajak BBN KB," tukas Doddy.

Di Honda Trio Motor juga menawarkan banyak promo menarik di awal tahun. Dengan unit mobil yang masih sama dengan tahun lalu.

"Untuk 2019 kita kemungkinan bakal launching produk baru ada tiga tipe nanti. Namun untuk tipe masih menunggu konfirmasi dari Honda pusat," terang Senior Manager Honda Trio Motor, Chandra Lauw.