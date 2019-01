Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini kondisi nilai tukar atau kurs rupiah jelang Debat Capres Cawapres Pilpres 2019 yang digelar malam ini live di TVRI, Kompas TV dan RTV.

Menjelang debat pemilihan presiden 2019-2024 (Debat Capres Cawapres Pilpres 2019), laju mata uang garuda pada penutupan perdagangan Kamis (17/1/2019) sore melemah ke level Rp 14.191 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah melemah 64 poin atau 0,45 persen saat indeks dolar AS naik 0,030 poin atau 0,03 persen ke posisi 96,089.

Data Bloomberg di pasar spot, sepanjang perdagangan hari ini, rupiah ditransaksikan pada kisaran Rp 14.132 - Rp 14.201 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis enam poin atau 0,04 persen. Posisi rupiah mengacu data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, kurs Rupiah bergerak ke level Rp 14.158 per dolar AS.

Pada perdagangan sebelumnya Rabu (16/1/2019), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 38 poin atau 0,27 persen ke level Rp 14.128 per dolar AS.

Siapkan 'Raisa' Cegah Bentrok

Water Canon disiagakan di lokasi Debat Pilpres 2019, tepatnya di samping Hotel Bidakara, Jalan Rasamala Raya, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kendaraan taktis Water Canon DWC6500 memiliki fungsi utama menembakkan air bertekanan tinggi yang disemprotkan lewat duo canon di atas kompartemen kemudi.

Truk berpenggerak 4 x 2 ini juga punya bodi baja yang mampu menahan terjangan proyektil peluru dan memiliki ban anti ranjau.