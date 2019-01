Sosok Bule Cantik Calon Istri Vicky Prasetyo Usai Cerai dengan Angel Lelga yang Dekat Fiki Alman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok bule cantik disebut calon istri Vicky Prasetyo yang sudah resmi bercerai dengan Angel Lelga. Angel kini dikabarkan dengan dengan Fiki Alman.

Drama antara Angel Lelga dan Vicky Prasetyo akhirnya sampai pada puncaknya yakni perceraian. Namun, keduanya buru-buru cari gandengan baru.

Kamis (10/1/2019), Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan resmi memutus ikatan pernikahan Angel Lelga dan Vicky Prasetyo. Namun, Vicky dikabarkan akan menikahi bule cantik, dan Angel dekat dengan Fiki Alman.

Ya, rupanya tak butuh waktu lama bagi Vicky Prasetyo untuk move on dari Angel Lelga.

Dilansir Grid.ID dari Nakita.ID, Vicky diketahui sudah punya gandengan baru yakni seorang bule berparas cantik!

Mantan kekasih Zaskia Gotik itu bahkan tak ragu memamerkan kebersamaannya dengan sang bule cantik di akun instagram miliknya.

"You Never walk Alone. Proses tdk pernah mengkhianati hasilnya.Nanti pelan2 belajar Ngaji ya neng sama aa #semoga kali ini tdk ada @ibnujamilo yg comment," tulis Vicky seperti dikutip Grid.ID pada Kamis (17/1/2019).

Dalam unggahan tersebut Vicky mengunggah sosok wanita cantik berwajah bule.

Memiliki rambut pirang kecokelatan, wanita tersebut tampak santai berpose ke arah kamera.

Ia mengenakan jumpsuit hitam seksi tanpa lengan, anting unik super panjang, dan aksesori gelang berbentuk bunga.