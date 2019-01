Target 2019 Rumah Zakat, Ciptakan 1800 Desa Berdaya di Seluruh Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak tahun 1998, Rumah Zakat menjadi lembaga yang fokus pada program pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Akhir tahun 2018 lalu tercatat sebanyak 4,6 juta orang telah menjadi penerima manfaat layanan yang diberikan Rumah Zakat, mulai dari Aceh hingga Papua. Adapun beragam program pemberdayaan tersebut diimplementasikan di 1.259 Desa Berdaya yang tersebar di 30 provinsi dan 213 kota dan kabupaten di Indonesia.

Desa Berdaya merupakan cara Rumah Zakat memberdayakan masyarakat desa melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembinaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kesiap-siagaan bencana.

Melalui aktivitas pembinaan dan pendampingan secara berkala tersebut, diharapkan Desa Berdaya dapat mendorong warga ke arah kemandirian, baik individual maupun komunitas.

Baca: Disebut Mirip Boneka Chucky, Ayu Ting Ting Protes dan Pukul Ivan Gunawan, Demam #10YearsChallenge

Baca: LIVE Debat Pilpres 2019 di TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV, Intip Yuk Persiapan Jokowi & Prabowo

Baca: Bersaing dengan Maia Estianty, Irwan Mussry Ikut Tren #10YearsChallenge, Transformasi 10 Tahun

“Dengan fokus pada pemberdayaan komunitas dan individu, insya Allah Rumah Zakat yakin Desa Berdaya akan menjadi solusi yang integratif untuk pemulihan daerah pasca bencana. Target kami tahun 2019 ini ada 1.800 desa berdaya di 34 provinsi, agar semakin banyak warga yang mandiri,” kata Nur Efendi, CEO Rumah Zakat.

“Alhamdulillah, di tahun 2018 ada 46 persen penerima manfaat yang diintervensi program ekonomi berhasil keluar dari garis kemiskinan,” tambah Nur.

Dari program pemberdayaan tersebut tahun 2018 Rumah Zakat mendapatkan berbagai apresiasi, diantaranya 1st Champion Indonesia Original Brand Award, 1st Winner Indonesia Best E-Mark Award, Penghargaan Anugerah Syariah Republika, WTP 12 kali berturut-turut untuk audit keuangan sejak tahun 2006, dan lulus sertifikasi ISO 9001:2015 untuk kategori The Provision of Customer Relationship Management for Donors setelah sebelumnya lulus sertifikasi ISO 9001:2015 untuk kategori The Provision of Zakat Distribution.

Untuk di Kalimantan Selatan sendiri, menurut Muhammad Luthfi Alfin selaku Branch Manager Rumah Zakat kantor Perwakilan Provinsi Kalsel, Kamis (17/1/2019), sudah ada 8 desa Berdaya yang tersebar di Kota Banjarmasin.

Ke 8 Desa Berdaya di Banjarmasin yakni Sei Miai, Alalak Selatan, Kuin Selatan, Basirih, Pelambuan, Sungai Lulut, Kelayan Selatan dan Teluk Dalam.

Implementasi pogram-program Rumah Zakat seperti Senyum Juara, Senyum Sehat, Senyum Mandiri, Senyum Lestari dan Program Seasonal Ramadhan.

"Untuk tahun 2019 ini kami berkomitmen kembali membuka Desa Berdaya di sebagian Kabupaten di Kalimantan Selatan, tentu dengan sinergi dengan beberapa pihak. Kami mohon do'anya agar semakin luas keberdayaan yang bisa di hadirkan di banua kita melalui Program Desa Berdaya Rumah zakat," tambahnya. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)