367 Ribu Followers Instagramnya Lenyap, Selebgram Banjarmasin ini Melapor ke Polda Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Instagram selalu menyenangkan untuk sarana berbagi foto maupun video keseharian, apalagi jika akun kita dihuni banyak followers.

Tapi bagaimana rasanya jika ratusan ribu followers itu hilang dalam sekejap tanpa tahu masalahnya.



Seorang selebgram Banjarmasin, Noviana Sitorus, langsung sedih, bahkan bingung, hingga kini akun Instagram Via.sitorus17 miliknya tiba-tiba kehilangan data diantaranya ratusan ribu followers yang raib.



"Follower terakhir 367 ribu, lenyap. Sudah lapor ke pihak Instagram, minta bantu ke beberapa rekan IT sampai lapor ke Polda Kalsel Cyber crime. Masih usaha karena belum ada hasil yang diinginkan," ucapnya yang akrab disapa Via ini kepada reporter banjarmasinpost.co.id, Jumat (18/1).



Ya, Via secara resmi melapor ke Polda Kalsel.

"Iya resmi lapor Via kesana (Polda)," katanya.



Via sudah sejak Oktober 2016 menggunakan Instagram.

Akun miliknya sangat penting, bukan sekedar untuk eksistensi tapi aktivitas pekerjaan seperti iklan dan sebagainya.

Followers sebanyak itu juga murni karena konsisten dan eksistensi bermedia sosial.

Jadi dia begitu merasa sedih dan kehilangan.

"Banyak cara sudah dilakukan tapi IG masih hilang," katanya.



Di Instagram via memang populer, unggah aktivitas lagi memasak saja ditonton sampai 200 ribu lebih kali.

Di sela kesibukannya sebagai personal trainer fitnes, dia memang menjaga warung dan melayani pelanggan.



"Follower saya Alhamdulilah asli semua. Instagram dimanfaatkan buat usaha dan yang pastinya menambah wawasan," katanya



Dia kelola warung ketupat Kandangan Kekey, di Jalan Pondok 4, jalan arah belakang Bandara Sebelum SMP 9, samping kusen Ulin, Loktabat Utara.

