Akun Instagramnya Lenyap, Selebgram Banua Langsung Buat Dua Akun Baru

Noviana Sitorus atau Via Sitorus, selebgram Banjarmasin kehilangan akun instagramnya @via.sitorus17 diduga dihack.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Hingga saat ini selebgram Banjarmasin Noviana Sitorus masih galau.

Akses ke akun Instagram lama miliknya di Via.sitorus17 tertutup, 300 ribu lebih followers lenyap.



Sementara untuk tetap bisa aktivitas di Instagram dia langsung buat akun baru sebanyak dua akun.



"Iya buat lagi akun baru Via_sitorus17 sama via_sitorus11," kata dia.



Dia mengatakan Followers terakhir 367 ribu, lenyap.

Baca: 367 Ribu Followers Instagramnya Lenyap, Selebgram Banjarmasin ini Melapor ke Polda Kalsel

Baca: Ahok Disebut Akan Menikah 15 Februari 2019 Nanti, Ingat Sosok Bripda Puput Nastiti Devi?

Baca: Jawaban Warga Malaysia Ketika Baim Wong Tanya Nama Presiden Indonesia Ketika Ramai Debat Capres

Baca: Beredar Link Video Mesum Pemuda Mojokerto Usai Foto dan Video Mesum Vanessa Angel Prostitusi Online

Baca: Beda dengan Vanessa Angel, Robby Abbas Sebut Ada Artis Terlibat Prostitusi Online Nikahi Kliennya

"Sudah lapor ke pihak Instagram, minta bantu ke beberapa rekan IT sampai lapor resmi ke Polda Kalsel Cyber crime," ucapnya yang akrab disapa Via ini kepada reporter banjarmasinpost.co.id, Jumat (18/1).



Perkara hilangnya followers tidak dia pandang remeh remeh, pasalnya akun dia gunakan untuk jalin relasi dan endorse.



Via sudah sejak Oktober 2016 menggunakan Instagram.

Akun miliknya sangat penting, bukan sekedar untuk eksistensi tapi aktivitas pekerjaan seperti iklan dan sebagainya.

Followers sebanyak itu juga murni karena konsisten dan eksistensi bermedia sosial.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)