Buka-bukaan Andi Soraya soal Perlakuan Gading Marten pada Gempita, Anak Gisella Anastasia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Andi Soraya buka-bukaan soal perlakuan Gading Marten pada Gempita, anaknya bersama Gisella Anastasia. Ini saat Andi Soraya berjumlah di kafe milik Gisel.

Selebritis Andi Soraya bertemu dengan Gading Marten dan Gempita di cafe milik Gisella Anastasia, Mamain Cafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Saat itulah, Andi Soraya membeberkan perlakuan Gading Marten pada buah hatinya bersama Gisella Anastasia, Gempita.

"Bumped in to a very adorable little girl kaka gempi and her lovely daddy @gadiiing ," tulis Andi Soraya dikutip TribunJakarta.com dari Instagram, pada Jumat (18/1/2019).

Andi Soraya yang juga pergi bersama putrinya Kylie, membeberkan perlakuan Gading Marten kepada Gempita.

Mantan kekasih Steve Emmanuel itu kemudian melayangkan pujiannya untuk Gading Marten.

Pantauan TribunJakarta.com, melalui Instastorynya Gading Marten tampak tengah bermain dengan Gempita di cafe tersebut.

Gading Marten dan Gempita juga terlihat asik menikmati secangkir teh bersama.

Di foto yang dibagikan Andi Soraya, terlihat dirinya dan Gading Marten tengah mengendong putrinya masing-masing.

Kedua selebritis itu tampak tersenyum semringah ke arah kamera.

Seolah tak mau kalah, Gempita dan Kylie juga menujukan gaya mereka yang menggemaskan.

Gempita memeluk Gading Marten dengan erat.