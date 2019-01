11 Organisasi Mahasiswa FEB ULM Dilantik, ini Rencana Kerjanya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 11 pengurus organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengikuti pelantikan bersama di Gedung Mahligai Pancasila, Sabtu (19/1/2019).

Kepengurusan yang dilantik Dekan FEB ULM Dr H Muhammad Reza Firdaus, SE MM yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa, Unit Kerja Mahasiswa (UKM) dan himpunan mahasiswa.

Ketua Panitia Pelaksana, Agrian Nor Falyauma mengatakan pelantikan bersama di bulan Januari ini berdasarkan hasil kesepakatan kongres mahasiswa FEB sebelumnya.

"Kita berharap selama satu tahun kepengurusan yang baru menjadi lebih dibanding sebelumnya," ungkap mahasiswa semester tiga prodi Akuntansi ini.

Terpisah Ketua BEM baru FEB, Muhammad Rafik mengatakan program unggulan mereka, FEB Foundation merupakan proyeksi beasiswa dari mahasiswa untuk mahasiswa.

Baca: Reaksi Tak Terduga Adik Ahok, Fifi Lety Atas Kabar Pernikahan Kakaknya dengan Bripda Puput

Baca: Hasil Poling Akhir ILC Usai Debat Capres Pilpres 2019 Prabowo-Sandiaga Uno Ungguli Jokowi Maruf Amin

Baca: Keakraban di Balik Panggung Debat, Prabowo Lontarkan Pujian ini Melihat Jaket Bomber Timses Jokowi

Baca: Kode Rahasia Ini Kerap Disebut Syahrini Berkali-Kali, Kode Untuk Mantan Luna Maya Reino Barack?

Baca: Abu Bakar Baasyir Pulang Kampung, Keluarga Bakal Gelar Syukuran dan Datangkan Santri Ponpes Ini

"Pengalaman kami selama ini banyak mahasiswa terminal dan tidak mampu membayar UKT," kata mahasiswa semester akhir ini.

Ditambahkan Rafik, FEB Foundation Proyeksi Beasiswa itu dananya bersumber dari proposal dan sumbangan dana dari mahasiswa.

"Rencananya kita meminta iuran Rp 2.000 per bulan tiap mahasiswa. Jumlah mahasiswa per angkatan sebanyak 500 orang dan ada empat prodi sehingga per bulan dapat Rp 4 juta," katanya.

Jadi, bila selama enam bulan penggalangan dana akan dapat Rp Rp 26 juta.

Lalu, lanjut dia, ada program kerja kajian strategi dengan mengkaji isu yang hangat baik regional maupun nasional.