Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 20, Ada Juventus vs Chievo Verona 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 20 di Bein Sports yang mulai berlangsung malam ini Sabtu (19/1/2019) akan dipanaskan pertandingan Juventus vs Chievo.

Laga antara Juventus melawan Chievo ini akan digelar di Stadion Juventus, Senin (21/1/2019) atau Selasa dini hari WIB.

Juventus sampai pekan 19 Liga Italia masih menguasai papan klasemen sementara dengan koleksi 53 poin berpeluang mengokohkan posisinya tersebut pada pekan ini.

Di laga lain, Napoli akan menghadapi Lazio di Stadion San Paolo pada Minggu (20/1/2019) atau Senin dini hari WIB, seperti dikutip Bpost Online dari Kompas.com.

Sementara itu, AC Milan akan bertandang ke markas Genoa.

Kemenangan menjadi hal yang mutlak untuk diraih AC Milan agar bisa mengejar perolehan poin Lazio di klasemen sementara Liga Italia.

Jadwal Liga Italia pekan ke-20 Serie A:

Sabtu, 19 Januari 2019

AS Roma vs Torino, pukul 21.00 WIB

Minggu, 20 Januari 2019

Udinese vs Parma, pukul 00.00 WIB

Inter Milan vs Sassuolo, pukul 02.30 WIB

Frosinone vs Atalanta, pukul 18.30 WIB

SPAL vs Bologna, pukul 21.00 WIB

Fiorentina vs Sampdoria, pukul 21.00 WIB

Senin, 21 Januari 2019

Cagliari vs Empoli, pukul 00.00 WIB

Napoli vs Lazio, pukul 02.30 WIB

Genoa vs AC Milan, pukul 21.00 WIB

Selasa, 22 Januari 2019

Juventus vs Chievo pukul 02.30 WIB

Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

(Banjarmasinpost.co.id/Rahmadhani)