Jelang Manchester United Vs Brighton, Solskjaer Andallkan Rashford-Martial, Live MNC TV

Romelu Lukaku dan Marcus Rashford merayakan gol Manchester United ke gawang West Bromwich Albion pada pertandingan Premier League di The Hawthorns, Minggu (17/12/2017).(AFP/Oli Scarff)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live MNCTV! Live Streaming Man United vs Brighton, Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini.

Saksikan siaran langsung MNC TV Manchester United vs Brighton di Liga Inggris pekan 23 malam ini, Sabtu (19/1/2019).

Laga Manchester United (Man United) vs Brighton disiarkan langsung (live) beIN Sport 3 dan MNCTV. Live Streaming Man United vs Brighton juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Dilansir dari BolaSport.com, [ada laga ini, pelatih Ole Gunnar Solskjaer tak mengganti susunan pemain dari pekan lalu saat mengalahkan Tottenham Hotspur.

Solskjaer masih memainkan pola diamond di lini tengah.

Nemanja Matic jadi anchor di belakang, Ander Herrera di kanan, Paul Pogba di kiri, dan Jesse Lingard berada di ujung atas diamond ini.

Mereka akan menunjang Marcus Rashford dan Anthony Martial di lini depan.

Sedangkan Brighton datang dengan kekuatan yang juga sama dari tim yang kalah minggu lalu kontra Liverpool.

Striker kawakan Glenn Murray akan jadi penyerang tunggal di depan.

Brighton menumpuk lima gelandang untuk bisa menang di lini tengah atas Setan Merah dan berharap bisa melakukan serangan balik cepat lewat kedua sayap.