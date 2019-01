Live Beinsports 1! Cara Nonton Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace Liga Inggris Malam ini

Jadwal Liverpool vs Crystal Palace disiarkan langsung live Beinsport 1 malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Liverpool vs Crystal Palace di Liga Inggris pekan 23 malam ini, Sabtu (19/1/2019).

Laga Liverpool vs Crystal Palace disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Liverpool vs Crystal Palace juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Liverpool vs Crystal Palace live Bein Sports 1 digelar di Stadion Anfield pada Sabtu (19/1/2019) pukul 22.00 WIB.

Jelang laga Liverpool vs Crystal Palace, Liverpool mendapat kabar gembira. Liverpool FC telah mencapai kesepakatan untuk menambah masa bakti bek sayap kanan asal Inggris, Trent Alexander-Arnold.

Melalui akun Twitter resmi klub, Liverpool secara resmi mengumumkan bek kanan Trent Alexander-Arnold telah menandatangani perpanjangan kontrak, Sabtu (19/1/2019).

Kontrak Trent Alexander-Arnold yang sebelumnya akan berakhir pada musim panas 2021, akan diperpanjang hingga lima tahun ke depan atau sampai 2024.

Langkah perpanjangan yang dilakukan Liverpool kepada Trent Alexander-Arnold, telah didahului Andy Robertson pada Kamis (17/1/2019).

Arnold pun bersukacita atas keputusannya untuk bertahan lebih lama di Liverpool.

"Saya sangat gembira dan bangga," kata Alexander-Arnold, dilansir dari laman resmi klub melalui BolaSport.com.