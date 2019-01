Jadwal Man United vs Brighton disiarkan langsung live MNCTV malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live MNCTV! Live Streaming Man United vs Brighton, Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini.

Saksikan siaran langsung MNC TV Manchester United vs Brighton di Liga Inggris pekan 23 malam ini, Sabtu (19/1/2019).

Laga Manchester United (Man United) vs Brighton disiarkan langsung (live) beIN Sport 3 dan MNCTV. Live Streaming Man United vs Brighton juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming MU vs Brighton juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester United vs Brighton live MNC TV dan Bein Sport 3 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 23 mulai Sabtu 19 Januari 2019 pukul 22.00 Wib.

Laga Manchester United vs Brighton Live MNCTV bakal diselenggarakan di stadion Old Trafford, Manchester.

Jelang laga MU vs Brighton, Penyerang Manchester United, Anthony Martial, mengungkapkan karakter yang disukai dari pelatih timnya, Ole Gunnar Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer terus menaburkan hal-hal baik di Manchester United sejak menggantikan posisi pelatih Jose Mourinho pada 18 Desember 2019.

Catatan enam kemenangan beruntun Manchester United di semua kompetisi, menjadi bukti pengaruh positif kedatangan Ole Gunnar Solskjaer.

Anthony Martial turut merasakan imbas yang diberikan Solskjaer di skuat Manchester United.