Naintia Taurisiani, Si Ratu Festival Pengejar Singing Contest, Usia 5 Tahun Sudah Juara 1

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Musik adalah salah satu media pemersatu bangsa. Ya, itu karena hampir semua orang menyukai musik, termasuk pula Naintia Taurisiani.

Menyanyi sudah menjadi hobi gadis bernama Naintia Taurisiani. Menyalurkan hobinya, sederet festival ia ikuti dan sederet prestasi ia raih.

"Musik adalah jiwa saya, sejak usia 5 tahun sudah ikut singing contest dan langsung juara 1, saya terus termotivasi dan hingga sekarang jadi pengejar singing contest," ungkap wanita berjilbab ini.

Baca: Laga Real Madrid vs Sevilla Liga Spanyol Pukul 22.15 WIB, Live Streaming Bisa Dilihat Via MAXStream

Baca: Live Streaming Liga Inggris Liverpool vs Crystal Palace Via MAXStream, Berikut Cara Nonton di Hp

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 23, United Vs Brighton dan Partai Bigmatch Arsenal Vs Chelsea

Tak pelak wanita kelahiran Sampit, 19 Mei 1984 ini, mendapat gelar Ratu Festival dari rekan-rekannya sesama penyanyi.

Gelar itu memang tak salah, karena setiap ikut kontes menyanyi atau festival, ia langganan juara satu.

Satu obsesinya untuk ke depan, yaitu ingin rekaman meskipun hanya berupa lagu single.

"Ya, ingin sekali punya single sendiri, semoga segera kesampaian," seloroh anak pertama dari tiga bersaudara dari orangtua Yansyah SE dan Nani Setiati.

Prestasi sang Ratu Festival:

- Juara 3 wanita live singing contest bgreen cafe Banjarbaru 2004

- Juara 1 trophy walikota pop live singing contest 2 bgreen cafe banjarbaru 2005

- Juara 1 lomba kategori wanita live singing contest radio borneo fm Banjarbaru 2005

- Juara 2 putri singing contest ayam goreng kalasan junizhar entertainment 2005

- Juara 1 tembang kenangan swara idaman fm Banjarbaru 2005

- Juara 3 lomba menyanyi lagu Banjar HUT ke-6 kota Banjarbaru 2005

- Juara 1 pop barat festival trophy walikota 2005

- Juara 3 bintang radio kategori wanita tahun 2007

- Juara 3 bintang radio kategori wanita tahun 2008

- Juara harapan 1 wanita bintang banua sekalsel 2008

- Juara 3 wanita bintang radio RRI Britama prov. Kalsel 2008

- Juara 1 lomba pop singer kategori dewasa golden memories penuh kenangan 2018

- Juara 1 lomba menyanyi memperingati HUT TNI ke-73 bersama sanggar Melati 2018

- Juara 1 lomba karaoke Indomaret 2018

- juara 1 lomba lagu tembang kenangan/pop kategori putri dalan rangka HUT RI ke-73 dan MGR BJB 2018

- Juara 1 my singing contest with Armando 2018

- Juara 1 singing contest kategori B kevin cafe the party show 2018

- Juara 3 singing contest sweet love song duta rasa Duta Mall Banjarmasin 2018

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)