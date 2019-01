Per Hari, Hiswana Migas Kalsel Menyuplai 250 Ton Elpiji Subsidi, Aneh Bila Terjadi Kekosongan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - SEKRETARIS Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Kalsel, Irfani memastikan suplai elpiji subsidi tiga kilogram dari depo ke Statsiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) saat ini lancar.

“Nah, dari distribusi elpiji dari SPBE ke agen juga lancar. Dan semua agen di Banjarmasin menjual elpiji ke pangkalan itu sesuai HET, yakni Rp17.500,” katanya.

Dijelaskannya, Hiswana Migas Kalsel menyuplai 350 ton per hari untuk elpiji 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg untuk keperluan Kalsel.

Baca: Proses Pembuatan Film Tahun 3515, Pemain Benar-Benar Benturkan Kepala Musuh ke Lantai

Baca: Reaksi Ibu Sambung Vanessa Angel Usai Disebut Bibi Ardiansyah Tak Peduli Kasus Prostitusi Online

Baca: Persiapan Ahok yang Dikabarkan Akan Mempersunting Bripda Puput, Addie MS Sempat Ketahui Ini

Baca: Pernah Jadi Pacar Reino Barack, Sandra Dewi Ungkap Alasan Pacaran dan Nikah Diam-Diam Harvey Moeis

Perinciannya, untuk suplai se-Kalsel per hari untuk elpiji subsidi itu sebanyak 250 ton per hari dan 100 ton per hari untuk elpiji 12 kg dan 5,5 kg.

“Secara hitungan, nggak mungkin kosong di Banjarmasin elpiji subsidi, “ katanya.

Menurutnya, semua pangkalan elpiji di Banjarmasin juga harus menjual gas melon ke masyarakat itu sesuai HET.