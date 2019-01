Reaksi Ranty Maria Diramal Mbak You Bakal Menikah 2 Kali Usai Pisah Dari Ammar Zoni yang Pilih Irish

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ranty Maria jadi sorotan usai lamaran Ammar Zoni dan Irish Bella. Mantan Ammar Zoni inipun mengaku biasa saja melihat sang mantan akan bersanding di pelaminan.

Ranty Maria malah mengungkapkan sosok pria lain pengganti Ammar Zoni yang kini sudah memilih berlabuh pada Irish Bella. Keberadaan paranormal Mbak You juga mengungkap nasibnya diramal akan menikah 2 kali.

Pada 17 Januari 2019, Ranty Maria menjadi bintang tamu di acara OK Show yang dipandu oleh Oki Lukman dan Chika Jessica.

Melalui acara tersebut, Ranty Maria membongkar kedekatannya dengan seorang pria.

Ketika Oki Lukman menanyakan siapa sosok yang tengah dekat dengan Ranty Maria, awalnya Ranty mengaku hanya dekat dengan keluarganya.

"Waduh, lagi deket sama keluarga tau kak. Sekarang kebetulan habis selesai stripping jadi lebih sering keluar sama adik-adikku sama temen-temen SMA. Jadi untuk mencari pasangan hidup bukan prioritas aku sekarang, mungkin nanti ya," tutur Ranty Maria.

Namun, ketika ditunjukkan sebuah foto kebersamaan Ranty Maria dengan seorang pria yang viral di akun gosip, Ranty Maria membeberkan siapa pria tersebut.

"Hidup ya kak, pasti hidup itu nggak bahagia terus pasti ada down-nya. Ya pasti kita sama-sama tau kalau aku pun sudah melewati masa-masa yang sulit itu," penjelasan Ranty.

Ammar Zoni dan Ranty Maria (Warta Kota)

Ranty Maria kemudian bercerita bahwa pria pada foto tersebut adalah orang yang berjasa ketika dirinya mengalami masa-masa sulit.

"Actually he is the one who give me strength untuk ngasih aku kekuatan, membukakan mata dan pikiran aku yang masih 19 tahun ini," pungkas Ranty.