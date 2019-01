SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace, Skor Masih 0-0, BeIn Sport 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung babak pertama siaran langsung dan live streaming Liverpool vs Crystal Palace di Liga Inggris pekan 23 malam ini, Sabtu (19/1/2019). Skor sementara masih 0-0.

Laga Liverpool vs Crystal Palace disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Dilansir dari BolaSport.com, demi mempertahankan puncak klasemen sementara, Liverpool menurunkan skuat terbaik kala menjamu Crystal Palace.

Liverpool akan menjamu Crystal Palace di Stadion Anfield pada laga pekan ke-23 Liga Inggris, Sabtu (19/1/2019) mulai pukul 22.00 WIB.

Laga ini menjadi penting bagi Liverpool yang ingin mempertahankan puncak klasemen sementara.

Baca: Live RCTI! Cara Nonton Live Streaming Arsenal vs Chelsea Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Malaysia Masters 2019 Minggu (20/1), Marcus/Kevin & Greysia/Apriyani

Baca: Jelang Liverpool Vs Crystal Palace - Klopp Turunkan Trio Firmansah, Live BeIN Sport 1

Saat ini mereka terpaut empat angka dari Manchester City yang ada di tempat kedua.

Pada laga ini Liverpool harus kehilangan Trent Alexandre-Arnold, Joe Gomez, dan Dejan Lovren di lini belakang.

Hal ini memaksa pelatih Juergen Klopp memasang James Milner sebagai bek kanan pada laga ini.

Ia akan ditemani oleh Virgil van Dijk, Andrew Robertson, dan Joel Matip yang baru sembuh dari cedera.

Di tengah, Liverpool akan mengandalkan kapten Jordan Henderson, Fabinho, dan Naby Keita.