Live RCTI! Cara Nonton Live Streaming Arsenal vs Chelsea Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini

Jadwal Chelsea vs Arsenal Liga Inggris Pekan 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris pekan 23 malam ini, Sabtu (19/1/2019).

Laga Arsenal vs Chelsea disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Arsenal vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Arsenal vs Chelsea juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Arsenal vs Chelsea live RCTI dan Bein Sports 1 digelar di Stadion Emirates pada Sabtu (19/1/2019) pukul 24.00 WIB.

Jelang laga Arsenal vs Chelsea, Pelatih Arsenal, Unai Emery, memberikan penjelasan terkait seringnya gelandang Mesut Oezil absen.

Mesut Oezil kembali absen kala West Ham United menekuk 0-1 Arsenal, dalam laga Liga Inggris di Stadion London pekan lalu.

Ketidakhadiran Mesut Oezil di skuat Arsenal telah menjadi kali ketiga di Liga Inggris sepanjang musim 2018-2019.

Sebelumnya, Mesut Oezil tak dibawa pelatih Unai Emery saat Arsenal menjalani pekan ketiga (vs West Ham) dan ke-13 (vs Bournemouth).

Catatan itu membuat Mesut Oezil sudah tidak bermain dalam sembilan partai Liga Inggris musim ini.

Rumor pun menyebut bahwa pemain 30 tahun itu memang sudah tak jadi andalan di lini tengah The Gunners dan bakal dijual ke tim lain.