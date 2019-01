Maia Estianty Dapat Kado Ulang Tahun Dari Irwan Mussry, Kecil Tapi Fantastis Untuk Ibu Dul Jaelani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Segera berulang tahun, Maia Estianty mendapat kado istimewa nan mewah dari sang suami, Irwan Mussry. Ibu Dul jaelani ini menerima kado kecil, tapi istimewa.

Maia Estianty menikahi Irwan Mussry akhir Oktober lalu. Keduanya kerap menunjukkan kemesraan. Meski berada di hadapan Dul Jaelani, El Rumi, atau Al Ghazali.

Nah jelang ulang tahun Maia Estianty pada 27 Januari nanti yang ke 43 tahun, Irwan Mussry tak segan memanjakan istrinya dengan berbagai hadiah mewah.

Melalui postingan Instagram-nya, Maia menunjukkan sebuah jam bertabur berlian yang merupakan kado early birthday yang ia dapatkan dari my love, yang tak lain adalah suaminya sendiri.

Ia mengaku bahwa dirinya tak pernah meminta hal tersebut, namun dirinya memang tengah menginginkan jam tersebut.

"Suprise.. Early gift for my birthday. Thank you my love"

"Ketika pikiranmu pengen suatu yang kamu idamkan, dan seorang yang kamu cintai mampu membaca pikiranmu (walau aku nggak pernah ngomong ke dia ya) dan dikasih hadiah sesuati pikiranku," tulisnya dalam unggahan Instagram Story-nya.

Usut punya usut, rupanya harga jam tersebut tak main-main.

Dikutip oleh Tribunstyle.com dari laman Instagram @maiaestianty_fashion, rupanya harga barang bermerek chopard tersebut tergolong fantastis.

Chopard sendiri adalah pembuat jam tangan dan pembuat perhiasan dari Swiss.