Usai Lamaran, Ammar Zoni dan Irish Bella Lakukan Adegan Romantis di Cinta Suci SCTV Buat Heboh Fans

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai langsungkan prosesi lamaran romantis, Ammar Zoni dan Irish Bella terus menjadi sorotan.

Baru-baru ini, Ammar Zoni dan Irish Bella diketahui mengunjungi perangcang jas ternama, Brutus. Tidak diketahui kedatangan pasangan pemain Sinetron CInta Suci SCTV ini apakah untuk persiapan pernikahan atau bukan.

Paling menghebohkan fans Ammar Zoni dan Irish Bella adalah kemesraan keduanya yang selalu terlihat.

Baru-baru ini, Ammar Zoni dan Irish Bella bahkan tak segan untuk bisa saling peluk hingga tidur di ranjang yang sama.

Keduanya terlihat sangat mesra. Video kemesraan bahkan tersebar di akun fans yang biasa disebut 'Marbell'. Singkatan Ammar Zoni dan Irish Bella.

Namun jangan salah dulu, adegan romantis yang bikin baper dilakukan Irish Bella dan Ammar Zoni di sinetron Cinta Suci, SCTV.

Seperti diketahui, di dalam sinetron tersebut Ammar Zoni berperan sebagai suami dari Irish Bella.

Baru-baru ini, postingan Irish Bella juga dikabarkan bak foto prewedding karena kemesraan kedua pemain sinetron ini.

Aktris cantik ini mengunggah fotonya dengan Ammar Zoni. Ammar Zoni nampak menggunakan sweater bermotif.

Foto mereka dalam konsep warna hitam putih. Tak hanya foto, Irish juga menambahkan kalimat romantis lewat postingannya.

"I never want to stop making memories with you" dikutip TribunStyle.com dari foto Irish Bella di bawah ini.

Dalam salah satu fotonya nampak Ammar Zoni tengah duduk. Ia memandang ke arah Irish Bella dengan super mesra.

Melansir dari berbagai sumber pada Senin (14/1/20109) tak butuh waktu lama setelah lamaran yang dilakukan Ammar Zoni untuk Irish Bella itu.