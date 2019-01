Kevin Aprilio Lamar Vicy Melanie di Hamparan Salju Korea, Putra Addie MS Ucapkan Kalimat Manis Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kevin Aprilio melamar kekasihnya, Vicy Melanie di hamparan salju saat berada di Korea Selatan. Putra Addie MS ini ucapkan kalimat manis.

Pianis dan pencipta lagu Kevin Aprilio melamar kekasihnya, Vicy Melanie, saat berlibur di Korea Selatan.

Kevin Aprilio mengunggah foto momen lamaran pada Vicy Melanie tersebut pada akun Instagram-nya, @kevinaprilio, yang dikutip Kompas.com, Minggu (20/1/2019).

Foto itu memperlihatkan Kevin sedang berada di tempat di Korea Selatan dengan latar hamparan salju.

Baca: Curhat Adik Syahrini, Aisyahrani Soal Pemberitaan Kakaknya dengan Mantan Luna Maya, Reino Barack

Baca: Marion Jola dan Julian Jacob Resmi Pacaran? Lihat Foto Mesra Mereka, Sebut Soal Es Krim

Baca: Gading Marten Sebut Nama Maia Estianty Saat Jelaskan Soal Julie Estelle, Komentar Gisella Anastasia?

Kevin Aprilio berlutut dan menyodorkan sebuah cincin kepada Vicy Melanie.

"Will you marry me @vicymelanie? kira2 dia jawab apa ya? (20 - 01 - 2019)" tulis Kevin Aprilio.

Kolom komentar Kevin Aprilio pun dibanjiri ucapan selamat dari para warganet.

Sebuah komentar juga ditulis oleh ibu Kevin Aprilio, Memes.

"Bismillah Alhamdulillah," tulis Memes.

Bahkan di laman Instagram milik Vicy Melanie, ia pun mengunggah prosesi lamaran terbut.