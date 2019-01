Mau Bertahun Baru China Celebrate Chinese New Year 2019 di Goldel Tulip Hotel? Hubungi Telepon Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nuansa hari raya China sudah terasa saat berkunjung ke Golden Tulip Galaxi Hotel Banjarmasin. Di depan pintu masuk sudah dijumpai tulisan Gong Xi Fat Chai bahasa Indonesia maupun China dan tiang di bawag merah dan di atasnya kunig emas.

Masuk ke dalam ada 'pohon' angpau berdiri tegak di lobi serta lampion berwarna bergelantung di atas lobi.

"Sejak 15 Januari lalu, Golden Tulip sudah membikin dekorasi dan ornamen menyambut tahun baru China," papar Bona Simanjuntak, -Assisten Director Of Sales & Marketing Golden Tulip, Senin (21/1/2019).

Didampingi Arief yang menjabat Marketing Communication dan Arlie Priambodo, Executive Chef Golden Tulip mengatakan puncak acara Celebrate Chinese New Year 2019 dengan menyediakan makanan terbaik dan terbaru, 4 Februari di Branche Restaurant, Bar & Lourge mulai pukul 19.00 Wita.

"Harga Rp 180.000 net/pax untuk all you can eat atau spesial Asian menu. Memang tidak murah tapi terjangkau bagi masyarakat," katanya.

Namun, dengan harga itu, lanjut dia, sudah tersedia paket berupa bufe old you cant atau makanan prasmanan yang diambil sepuasnya selama acara berlangsung.

Tidak tanggung-tanggung, konsep makanan disajikan asian food dan food stall atau ada gerobak makanannya.

"Stall 1 ada peking duck hoisin souce. Stall 2 menyediakan assorted selection dim-sum, siomay, hacaw, sweKaw, fung chaw, dan bakpaw," katanya.

Nah, di stall tiga, ungkap Bona, ada

Spesialisnya suki-suki yakni tom yam stock dan chiken stock. "Disediakannya beraneka makanan terbaik ini sebagai bentuk wujud syukur menyambut di tahun baru China," tegasnya.

Di acara juga ada akan ada undian door prize bisa berenang dan menginal secara gratis di Golden Tulip Banjarmasin.