Olga Syahputra Marahi Billy Syahputra, Pacar Hilda Vitria Teringat sang Kakak di Momen Ultahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Olga Syahputra mara-marah pada Billy Syahputra menjadi momen yang diingat pacar Hilda Vitria saat ziarah ke makam sang kakak.

Presenter Billy Syahputra berulang tahun yang ke-28 pada Rabu (16/1/2019) lalu. Pacar Hilda Vitria itu menyempatkan ziarah ke makam Olga Syahputra.

Tak ada perayaan di ulang tahun Billy Syahputra kali ini. Hanya beberapa momen berbagi yang dirayakan pacar Hilda Vitria ini.

Adik mendiang Olga Syahputra itu mengaku hanya berbagai rezeki dengan anak-anak yatim piatu.

Di momen pertambahan umurnya itu, Billy juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makam sang kakak.

Ia berharap di momen ulang tahunnya saat ini, doa-doa yang ia panjatkan untuk sang kakak akan dikabulkan oleh Tuhan.

"Kemarin itu ulang tahun Bang Billy. Bang Billy sempat berpikir siapa tahu doa-doa baik buat almarhum (Olga) di ulang tahun Bang Billy diijabah sama Allah," kata Billy seperti dikutip TribunWow.com dari YouTube Trans7 Official dalam acara Selebrita Pagi on The Weekend, yang diunggah pada Sabtu (19/1/2019)

Billy yang mengunjungi makam saat tengah turun hujan tersebut mengaku merindukan sang kakak.

"Kangen sama almarhum? Ya kangen lah. Hampir puluhan tahun Bang Billy selalu bersama almarhum. Suka, duka, tangis, tawa tuh selalu bersama," imbuhnya.

Kekasih Hilda Vitria ini kemudian mengisahkan kenangannya bersama Olga yang menurutnya tak terlupakan.