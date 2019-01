Usai Dapat Jam Tangan Dari Irwan Mussry Seharga 1.3 Milyar, Maia Estianty Kembali Pamerkan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty yang baru saja mendapatkan jam tangan mewah dari Irwan Mussry, ibunda Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani ini kembali pamerkan sesuatu di Instagramnya, Senin (21/01/2019).

Musisi Maia Estianty selama ini memang dikenal sebagai pengguna Instagram yang lumayan aktif jika dibandingkan dengan Irwan Mussry.

Maia Estianty kerap menunjukkan kegiatannya sehari-hari, bahkan, dirinya tak segan mengumbar kemesraan dengan Irwan Mussry.

Terbaru, Maia memposting foto di Instastory-nya yang menunjukkan patung Liberty dengan beberapa emoji pesawat.

"Keep calm and go to America," begitu tulis Maia yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti "Tetap tenang dan berangkat ke Amerika."

Foto lainnya menunjukkan suasana bandara dan ada satu pesawat bertuliskan Singapore Airlines.

"Asik terbang lagiiiiii...." ujar Maia.

Namun tak diketahui dengan siapa Maia bepergian ke negeri paman Sam atau apa tujuannya bepergian ke Amerika.

insta story Maia ()

insta story Maia Estianty ()

Karena akhir tahun lalu, saat Maia pergi liburan ke London, ia tak pergi ke sana bersama Irwan.

Ia pergi ke London bersama anak-anaknya dan juga kekasih El Rumi, Marsha Aruan serta Alyssa Daguise, kekasih Al Ghazali.