Ada Warung Angkringan Roditha dan Paket Promo Bulan Januari, Buruan!

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Di bulan Januari 2018, Rodhita Hotel Banjarmasin menyediakan promo paket kamar type Superior dan Deluxe yaitu Annyversary Package di harga Rp 385.000 nett/RN untuk type Superior Room dan Rp 480.000nett/RN untuk type Deluxe Room

"Ini sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orang. Promo ini berlaku sampai dengan 31 Januari 2019 nanti," ucap Gretha Laras Tika - Sales Executive & Public Relation Hotel Roditha Banjarmasin, Rabu (23/1/2019).

Bagi yang ingin reservasi kamar di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079.

"Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami “Stay With Us Fell More Than At Home," ungkapnya.

Ditambahkan Gretha, di bulan Januari ini, Rodhita juga menawarkan promo food & beverage, yaitu untuk promo food ada Chicken Crispy Black Pepper diharga Rp 45.000 nett dan Nasi Goreng Kambing dengan harga Rp. 65.000 nett.

Selanjutnyq promo beverage ada Alvocado Aldocreamy” diharga Rp. 35.000 nett, terdiri dari buah buah alpukat dimix dengan ice cream vanilla, dan juga Healthy Juice, dyang harganya terbilang murah, hanya Rp 25.000 nett terdiri dari sayur sawi dan buah nanas dipadukan dengan madu dan perasan jeruk nipis yang segar.

"Selain itu setiap malam kami Nah, bagi yang nginap di Rodhita Hotel ingin mencari makanan murah, tak perlu jauh-jauh. Kami membuka Warung Angkringan Rodhita yang belokasi di depan Hotel Roditha," jelasnya.

Ditambahkannya, di warung angkringan Rodhita ini menyediakan berbagai menu special seperti nasi bakar ayam jamur, sego kucing, aneka sate, tahu/tempe bacem, bakwan/tempe goreng, cireng bumbu rujak, pisang bakar keju, stmj dan minuman jahe panas.

"Semua makanan dan minuman tersebut dibanderol mulai dari harga Rp 2.000 sampai Rp 16.000,- saja. Warung Angkringan Roditha ini buka dari pukul 18.00 Wita sampai pukul 24.00 Wita," ungkapnya.

Jadi, kata Gretha, kelebihan lainnya, Roditha Hotel Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin dan sangat strategis. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)