Gaya OOTD Simpel Tapi Selangit Maia Estianty Kala Liburan Irwan Mussry di Amerika, Khasnya Ibu Dul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty kembali liburan setelah menuaikan ibadah umrah bersama bersama Al Ghazali dan Dul Jaelani. Kini Maia terlihat menikmati masa liburannya ke Amerika Serikat bersama suaminya, Irwan Mussry.

Selama berada di Amerika, ibunda Dul Jaelani, Maia Estianty membagikan momen spesialnya bersama Irwan Mussry. Gaya OOTDnya tak kalah oke.

Lagi, Maia Estianty terpukau dengan acara libur bersama Irwan Mussry. Momen tak terlupakan Maia adalah bertemu dengan seorang komposer ternama.

Maia Estianty membagikan momennya di akun Instagram pribadinya, @maiaestianty, Rabu (23/1/2019).

Maia mengaku senang bertemu dengan seorang komposer berbakat, Melelia.

Melelia memiliki peralatan studion musik yang luar biasa dengan campuran digital yang sudah modern.

"Very previledged to meet @meleliascomposer a music talent who has an amazing music studio equipment with a mix of modern digital and analog that is rare in todays world of recording," tulis Maia dalam unggahannya.

Maia pun mendoakan semoga film berjudul Imaginary Older yang digarap sang komposer bisa sukses dan berhasil di Festival Film Sundance.

"Good luck with the upcoming Sundance film festival with the movie “Imaginary Order," sambungnya.

"Gokil liat alat2 music analog nya, bannyyaakkkkk and keren, aku musisi aja kalah koleksinya dan langka..."