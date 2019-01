Keponakan Ashanty, Millendaru Buat Ulah Lagi? Foto Sepupu Aurel Hermansyah Ini Bikin Heboh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keponakan dari artis Ashanty sekaligus sepupu Aurel Hermansyah, yaitu Millendaru, kembali buat geger publik.

Usia heboh video asusila beberapa waktu lalu, Millendaru kembali membagikan foto yang jadi sorotan media sosial. Seperti diketahui, Ashanty dan Aurel yang sebelumnya dikenal dekat memilih untuk menjauh usai perubahan sang ponakan.

Hal tersebut lantaran keponakan Ashanty ini, Millendaru yang terlahir sebagai lelaki sering berdandan seperti perempuan. Aurel bahkan memblokir akun instagramnya.

Kini, penampilan Millendaru justru semakin tampak seperti wanita seutuhnya.

Bahkan, Millendaru kembali membuat heboh karena postingan di instagram pribadinya.

Dalam postingan tersebut, dirinya berpose mesra dengan seorang lelaki bule.

"Caring too much about what people think of you is useless. Most people don’t even know what they think of themselves. #photoshoot #bali".

Millendaru tampak mengenakan jaket hitam dan tidur di bahu seorang lelaki bule yang juga dalam pose setengah tidur.

Di samping itu, Millendaru meletakkan tangannya di atas dada lelaki bule tersebut.



Pose mesra tersebut tentu saja membuat tanda tanya, apakah Millendaru kini memiliki hubungan dengan seorang lelaki?