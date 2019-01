Safe Deposit Box Alternatif Menyimpan Barang Berharga, BCA Syaratkan Nasabah Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Barang berharga maupun dokumen-dokumen penting, memang harus dijaga dan disimpan dengan aman.

Beberapa perbankan di Kota Banjarmasin miliki layanan safe deposit box (SDB) yang diperuntukkan untuk menyimpan dan mengamankan barang berharga.

Safe deposit box ini memiliki fitur keamanan tinggi dan mampu terhindar dari bahaya kebakaran.

Seperti halnya Bank BCA Banjarmasin yang miliki empat tipe SDB untuk nasabah prioritas BCA.

"Syarat untuk menggunakan fitur safe deposit box harus dari nasabah BCA prioritas," ujar Kepala Layanan Bank BCA KCU Banjarmasin, Denny Agustiawan.

Baca: Basuki Tjahaja Purnama (BTP) Alias Ahok Bebas Dari Mako Brimob, Ada Kabar Bripda Puput Nastiti Devi?

Baca: Beda Reaksi Jokowi & Anies Baswedan Ahok Bebas Besok, Jokowi Terserah Ahok, Anies Siap Layani

Baca: Bongkar Warung Esek-esek, Petugas Pol PP Tanahbumbu Ini Terpaksa Jadi Pelanggan, Ada Kamar dan PSK

Untuk syarat lainnya, nasabah bersedia dipotong dari rekening sebagai biaya jaminan kunci sebanyak Rp 750 ribu.

"Uang sewa SDB dipotong sebesar nominal tipe jenis ukuran SDB setiap jatuh tempo satu tahun sekali," tuturnya.

Ada empat tipe SDB yang disediakan, yakni type super kecil ukuran 7 x 16 x 60 cm, type kecil ukuran 7 x 26 x 60 cm, type sedang ukuran 12 x 26 x 60 cm, dan besar ukuran 25 x 26 x 60 cm.

"Biaya sewa type besar Rp 900 ribu per tahun, tipe sedang Rp 650 ribu per tahun, tipe kecil Rp 500 ribu, dan tipe super kecil Rp 250 ribu per tahun," rincinya.

Disebutkannya nasabah perorangan maupun badan bisa mengajukan SDB di BCA.

"Dokumen yang harus disiapkan nasabah perorangan yaitu KTP/SIM/paspor, foto 2x3 dua lembar, dan buku pemilikan rekening di BCA. Kalau untuk badan harus ada akte pendirian," ungkapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)