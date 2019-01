Terungkap Alasan Lain Ammar Zoni Melamar Irish Bella, Segera Nikah, Berkaitan dengan Ranty Maria?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada alasan lain Ammar Zoni yang melamar dan segera menikahi Irish Bella dalam waktu dekat ini. Ada kaitan dengan Ranty Maria?

Ammar Zoni melamar Irish Bella di lokasi syuting dengan kejutan yang super romantis. Ammar Zoni sempat menjalin asmara dengan Ranty Maria.

Ammar Zoni kembali menggambarkan besar rasa cintanya kepada Irish Bella melalui sebuah video prewedding.

Ammar Zoni mengunggah video dan foto romantisnya dengan Irish Bellamenjelang pernikahan mereka di instagram.

Pertama Ammar Zoni mengunggah fotonya mengenakan pakaian armysedang menggendong Irish Bella di pundaknya.

Irish Bella tampak mengenakan gaun putih layaknya putri sembari memegang tulisan 'The Hunt is Over'.

Ammar Zoni menuliskan dalam caption fotonya bahwa itu adalah gebrakan terbaru, cerita pemburuan.

Kemudian ia mengunggah videonya seolah sedang berburu di sebuah hutan lengkap dengan senapan di tangannya.

Di hutan itu pula Irish Bella layaknya putri mengenakan gaun putih dan mahkota di kepalanya sedang berjalan-jalan.

Saat Ammar Zoni asyik berburu, tak disangka ia justru mendapatkan seorang putri cantik yakni Irish Bella.