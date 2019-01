Kronologi Pria Tua Cabuli Anak 12 Tahun di Cempaka Diungkap Polisi, Begini Modusnya

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Aksi cabul terhadap anak di bawah umur oleh pria tua terjadi Jalan Pasar Ulin Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Pelaku perbuatan cabul adalah N (53). Warga Jalan Pasar Ulin Kelurahan Cempaka ini diamankan oleh anggota Polres Banjarbaru, Jumat, (25/1) siang setelah pihak keluarga korban melapor peristiwa itu ke Polres Banjarbaru.

Korban aksi cabul sebut saja bunga (12) berstatus pelajar dan merupakan anak dari tetangga pria tua yang rumahnya berdekatan.

Peristiwa perbuatan cabul itu terjadi pada Selasa, 22 Januari Pukul 12.00 WITA di rumah pelaku di Jalan Pasar Ulin Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Baca: Reaksi Angel Lelga Ditanya Raja Dangdut Rhoma Irama Oleh Hotman Paris, Bukan Vicky Prasetyo

Baca: GridHealth.id, Inspiring Better Health: Menyajikan Informasi Kesehatan Terpercaya

Baca: Aura Kasih Akan Diundang Saat Glenn Fredly Ungkapkan Kisah Hidupnya di Hari Valentine?

Baca: Raffi Ahmad Beberkan Honor Tertinggi Sule, Suami Nagita Slavina Sebut Bayar Cash

Kapolres Kota Banjarbaru AKBP Kelana Jaya melalui Kasubag Humas AKP Siti Rohayati mengatakan pelaku perbuatan cabul sudah diamankan di Polres Banjarbaru.

"Korban masih di bawah umur dan keluarga korban juga sudah memberikan laporan ke Polres Kota Banjarbaru," katanya, Jumat, (25/1).

Dijelaskannya bahwa peristiwa terjadi sekitar pukul 12.00 WITA. Peristiwa itu bisa terungkap setelah ada warga yang curiga terhadap korban yang sering bermain di rumah pelaku.

Setelah ditanya, korban mengaku bahwa telah dicabuli oleh pelaku sejak Senin,14 Januari sampai dengan Selasa, 22 Januari.

Setelah mengetahui kejadian tersebut akhirnya pihak keluarga korban melaporkannya ke Polres Banjarbaru.

Baca: Hasil Indonesia Masters 2019 - Taklukkan Wakil Jepang, Tontowi/Liliyana Melaju ke Semifinal

Baca: Ini yang Dijual Yeslin Wang Untuk Bayar Utang Judi Delon Idol Hingga Tingga di Kontrakan

"Tersangka telah melakukan perbuatan itu sebanyak empat kali sejak, Senin, 14 Januari hingga sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Januari," jelasnya.

Setelah melakukan perbuatan cabul terhadap korban tersangka kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.000 kepada korban.

Sejumlah barang bukti turut diamankan seiring dengan penangkapan pelaku.

Ada satu lembar rok hitam, satu lembar celana pendek kaos merah marun, satu lembar baju kaos putih garis hitam dengan gambar boneka, satu lembar miniset warna merah muda bertuliskan my melody bergambar kartun dan satu lembar celana dalam cream bergambar kartun.

Pelaku telah melanggar pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

(banjarmasinpost.co.id/ aprianto)