Mayat TKA Korsel Masih di Lemari Pendingin RSUD Ulin Banjarmasin, Pihak Kedubes Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kabar terkini terkait mayat seorang laki-laki inisial OSS (54), tenaga kerja asing (TKA) asal Korea Selatan, masih di lemari pendingin RS Bhayangkara setelah sebelumnya diotopsi di RSUD Ulin Banjarmasin.

Seperti diketahui dia korban, ditemukan dalam kondisi tergantung sebuah kabel.

"Mayatnya sampai hari ini masih di lemari pendingin RS Bhayangkara setelah sebelumnya diotopsi di RS Ulin. Selasa kemarin datang ke Banjarmasin dari Korea yakni isteri, kakak dan tiga orang keluarganya didampingi dua orang dari Kedubes Korea jakarta" ucap Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan, Dodi Karnida, Jumat (25/1).



Dia mengatakan, secara kesisteman, Izin Tinggal Terbatas (Itas) yang bersangkutan yang berlaku sampai 17 November 2019 sudah dibatalkan sejak kemarin, Kamis 24 Januari. "sehingga sudah mengurangi jumlah WNA pemegang izin tinggal di Kalsel," katanya.

Untuk pihak keluarga dan Kedubes masih di Tanjung mengurus segala sesuatunya dengan perusahaan dan Kepolisian.

"Sebelum berangkat dari Banjarmasin paspornya harus diserahkan kepada Imigrasi untuk peneraan pembatalan ITASnya dan diberikan Izin Keluar/exit permit only (EPO). Dihapus dari Daftar Pemegang ITAS," bebernya.



Selasa (22/1), sekitar pukul 14.45 WITA pihak keluarga dan pihak kedutaan tiba di Banjarmasin , mereka mendarat di Bandara Syamsudin Noor dengan penerbangan GA 532.



Korban ditemukan di tempat tinggalnya di Perumahan Proper Green Village Blok. B6 No. 23 Kelurahan Mabuun Rt 19 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong pagi Senin (21/01/2019).



TKA Asal Korea selatan ini pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Diketahui Korban OSS (54) di Kabupaten Tabalong bekerja sebagai Manager Commissioning and Operation di PT Tanjung Power Indonesia yang merupakan perusahaan PLTU di Tabalong.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)