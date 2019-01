Raffi Ahmad Beberkan Honor Tertinggi Sule, Suami Nagita Slavina Sebut bayar Cash

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembawa acara yang juga suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad tampak tengah bernostalgia dengan komedian Entis Sutisna alias Sule.

Raffi Ahmad rela menginap di rumah Sule. Suami Nagita Slavina ini pun mengenang perjalanan kariernya dengan ayah Rizky Febian melalui kanal YouTube Rans Entertaiment yang bertajuk InspiRansi.

Suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad mengatakan bahwa Sule adalah satu di antara tokoh yang begitu menginspirasi banyak orang.

Lantaran, menurut Raffi AHhmad, Sule memulai hidupnya dari nol.

"Jadi saya juga mencari sosok sosok yang from zero to hero," ujar Raffi Ahmad dikutip TribunJakarta.com dari kanal YouTUbe Rans Entertaiment, Rabu (23/1/2019).

"Ini saya kenal Kang Sule, dulu saya sama almarhum Olga mah sudah ngetop di Dahsyat dulu," sambung suami Nagita Slavina itu.

"Kang Sule udah ngetop juga sudah lama juga, tapi belum sengetop ini. Masih kurus dulu," tambah dia.

Ayah dari Rizky Febian itupun membenarkan ungkapan Raffi Ahmad.