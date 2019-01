Tanam Bunga Melati, Warga Kabupaten Banjar Ini Bisa Dapat Uang Segini Banyaknya

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Usahatani bunga melati ternyata cukup menggiurkan. Dalam sehari ratusan ribu bahkan jutaan rupiah bisa didapatkan.

Hal itu dirasakan langsung oleh kalangan petani di beberapa desa di Kecamatan Karangintan dan Martapura yang memiliki kebun bunga melati. Di antaranya seperti pengalaman Ahmadi atau yang akrab disapa Pak Andon.

Warga Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), ini menuturkan dirinya tiap sekali panen bisa dapat Rp 1,5 juta. Tiap pagi ia memetik atau memanen bunga beraroma harum itu.

Luasan kebun bunga Pak Andon 2.800 meter persegi. Total luasan kebun bunga melati di kampungnya saat ini sekitar sepuluh hektare. Seluruhnya telah menghasilkan dan umumnya hampir tiap pagi dipanen oleh pemiliknya.

"Ttiap pagi saya dapat sekitar 150 gelas bunga melati. Saat ini harha per gelasnya Rp. 3.000 dan bisa sampai Rp 10 ribu hingga Rp. 15 ribu kalau harga bunga melati lagi bagus," tutur Pak Andon, Jumat (25/01/2019).

Jadi, dapat dibayangkan jika petani memanen bunga melati sekitar 150 gelas tiap paginya dengan harga Rp 10 ribu per gelas, maka pendapatan petani setempat tiap pagi sekitar Rp 1,5 juta per hektare. Itu artinya, per bulan mengantongi sekitar Rp 45 juta untuk luasan kebun 3.000 meter persegi.

Namun saat panen raya memang harga bisa anjlok. "Jadi, pemerintah harus membantu kami saat harga bunga melati anjlok. juga agar kami bisa mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Pusat dalam membudidayakan bunga melati ini," harap Pak Andon.(aol/*)