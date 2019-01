Cerianya Anak-anak PAUD IT Puspa Bangsa Bertemu Bunda PAUD Kota Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO ID, BANJARBARU - Bunda PAUD Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani terus memperhatikan anak-anak PAUD yang ada di Kota Banjarbaru.



Belum lama tadi, Bunda PAUD Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani menghadiri kegiatan puncak tema tanaman (tanaman sayur-sayuran).



Bersama dengan anak-anak PAUD IT Puspa Bangsa Jalan Jeruk Kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru, mereka melakukan kunjungan ke Rumah Jamur Kuranji di Jalan Achmad Yani Km 28 Kuranji Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru.



Suasana ceria dan gembira tampak dari anak-anak PAUD IT Puspa Bangsa saat kunjungan itu.

Apalagi saat mereka bisa bertemu langsung dengan Bunda Paud Kota Banjarbaru yang juga sebagai isteri Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani.

Bunda Paud Kota Banjarbaru berada di rumah jamur. (humas pemko banjarbaru)



Saat Kedatangan Bunda PAUD Kota Banjarbaru di Rumah Jamur Kuranji, anak-anak itu langsung menyanyikan lagu selamat datang.



Turut menyambut kedatangan Bunda Paud Kota Banjarbaru yakni Ketua Pengelola Rumah Jamur Kuranji, Eva Febriyani, jajaran guru dan orangtua anak-anak PAUD IT Puspa Bangsa.



Bunda PAUD Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh jajaran dewan guru PAUD IT Puspa Bangsa.



"Kita sangat mengapresiasi dengan kegiatan membawa anak-anak PAUD IT Puspa Bangsa untuk belajar di luar kelas," katanya, kemarin.



Apalagi, tujuan membawa anak-anak Paud ini untuk mengenal lebih dekat tentang tanaman sayur-sayuran khususnya jamur seperti yang ada di Rumah Jamur Kuranji ini.



"Semoga dengan kegiatan ini, anak-anak semakin mengenal dan mengetahui tentang beragam jenis tanaman sayur," lanjutnya.



Mengingat, belajar tidak harus selalu berada di dalam kelas.

Namun harus tetap dipantau dengan sebaik mungkin, aktivitas anak-anak saat belajar di luar kelas.



Dalam kesempatan itu, Bunda PAUD Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani juga mendampingi anak-anak PAUD IT Puspa Bangsa ketika masuk ke dalam Rumah Jamur.



Ketua Pengelola Rumah Jamur Kuranji, Eva Febriyani mengatakan anak-anak PAUD IT Puspa Bangsa merasa senang dan gembira kerena bisa langsung melihat cara budidaya jamur di Rumah Jamur Kuranji.



"Anak-anak sangat menikmati kunjungan itu. Apalagi saat melihat budidaya jamurnya," katanya. (AOL/*)