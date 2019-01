Jadwal Liga Inggris 2018/2019 Pekan 24, Liverpool vs Leicester City, MU vs Burnley

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan 24 akan dipanaskan pertandingan Liverpool vs Leicester City.

Jadwal Liga Inggris pekan 24 akan mulai bergulir mulai Rabu (30/1/2019).

Jadwal Liga Inggris pekan 24 baru dimulai tengah pekan depan mengingat di akhir pekan ini sejumlah tim seperti Manchester United, Manchester City, Arsenal harus bertarung di Piala FA.

Pada Rabu (30/1/2019) jadwal Liga Inggris pekan 24 akan diwarnai enam laga.

Baca: Live Kompas TV! Jadwal & Live Streaming Semifinal Indonesia Masters Hari Ini Sabtu (26/1)

Baca: Wawancara Ekslusif Joko Driyono Terkait Tudingan Vigit Waluyo, Persija Jakarta Diatur Juara Liga 1

Baca: Reaksi Sophia Latjuba Ketahui Ariel NOAH Jalan Bareng Pevita Pearce, Luna Maya Ogah Dihubungkan

Baca: Reaksi Raffi Ahmad Kenang Masa Lalu Kala Bahas Masalah Billy Syahputra dan Kriss Hatta

Ada Arsenal vs Cardiff, Fulham vs Brighton, Wolves vs West Ham United, Huddersfield vs Everton, Newcastle vs Manchester City dan laga Manchester United vs Burnley.

Liverpool dan Manchester City yang menguasai klasemen sementara Liga Inggris akan melakoni laga keesokan harinya.

Liverpool akan menjamu Leicester City, sedangkan Manchester City bertandang ke markas Newcastle United.

Hingga pekan 23, klasemen Liga Inggris masih dipuncaki oleh Liverpool.

Liverpool (60) dibuntuti Manchester City (56), kemudian peringkat ketiga Tottenham Hotspur (51).

Posisi ke empat ditempati Chelsea (47) dan Arsenal dengan poin 44.