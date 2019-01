Jadwal Liga Inggris Pekan 24 Ada Liverpool vs Leicester City, Manchester United vs Burnley

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan 24 akan dipanaskan pertandingan Liverpool vs Leicester City dan Manchester United vs Burnley.

Jadwal Liga Inggris pekan 24 akan mulai bergulir mulai Rabu (30/1/2019).

Jadwal Liga Inggris pekan 24 baru dimulai tengah pekan depan mengingat di akhir pekan ini sejumlah tim seperti Manchester United, Manchester City, Arsenal harus bertarung di Piala FA.

Pada Rabu (30/1/2019) jadwal Liga Inggris pekan 24 akan diwarnai enam laga.

Baca: Reaksi Ibu Ahok (BTP) Saat Kenalkan Bripda Puput Nastiti Devi Sebagai Pengganti Veronica Tan

Baca: Balasan Aura Kasih Pada Netizen Yang Berkomentar Jahat Pada Calon Buah Hatinya dengan Eryck Amaral

Baca: Motif Penculikan Anak di Tanahbumbu Mulai Terungkap, Ini Penjelasan Kasatreskrim Polres Tanahbumbu

Baca: Oknum Guru di Barabai Setubuhi Muridnya di Mobil, Begini Kronologinya Versi Polisi

Ada Arsenal vs Cardiff, Fulham vs Brighton, Wolves vs West Ham United, Huddersfield vs Everton, Newcastle vs Manchester City dan laga Manchester United vs Burnley.

Liverpool dan Manchester City yang menguasai klasemen sementara Liga Inggris akan melakoni laga keesokan harinya.

Liverpool akan menjamu Leicester City, sedangkan Manchester City bertandang ke markas Newcastle United.

Hingga pekan 23, klasemen Liga Inggris masih dipuncaki oleh Liverpool.

Liverpool (60) dibuntuti Manchester City (56), kemudian peringkat ketiga Tottenham Hotspur (51).

Posisi ke empat ditempati Chelsea (47) dan Arsenal dengan poin 44.