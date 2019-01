Blak-blakan Ammar Zoni Gerak Cepat Lamar Irish Bella, Inspirasi Untuk Pasangan Muda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ammar Zoni blak-blakan mengapa melamar Irish Bella di lokasi syuting Cinta Suci SCTV pada (12/1/2019) lalu.

Lamaran romantis Ammar Zoni dan Irish Bella jadi viral, usai diketahui keduanya baru mempublikasikan hubungannya pada pergantian tahun.

Pemain sinetron Cinta Suci SCTV, Ammar Zoni kembali menggambarkan besar rasa cintanya kepada Irish Bella melalui sebuah video prewedding.

Ammar Zoni mengunggah video dan foto romantisnya dengan Irish Bellamenjelang pernikahan mereka di instagram.

Pertama Ammar Zoni mengunggah fotonya mengenakan pakaian army sedang menggendong Irish Bella di pundaknya.

Irish Bella tampak mengenakan gaun putih layaknya putri sembari memegang tulisan 'The Hunt is Over'.

Ammar Zoni menuliskan dalam caption fotonya bahwa itu adalah gebrakan terbaru, cerita pemburuan.

Kemudian ia mengunggah videonya seolah sedang berburu di sebuah hutan lengkap dengan senapan di tangannya.

Di hutan itu pula Irish Bella layaknya putri mengenakan gaun putih dan mahkota di kepalanya sedang berjalan-jalan.

Saat Ammar Zoni asyik berburu, tak disangka ia justru mendapatkan seorang putri cantik yakni Irish Bella.